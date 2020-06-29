В «Оренбурге» допускают, что с «Уралом» может сыграть молодёжный состав
- РИА Новости
«После несостоявшейся игры с «Краснодаром» мы провели ряд тестов. На основании результатов решим, будем ли играть теми футболистами, у которых отрицательный анализ, или же молодёжным составом. Всё зависит от сегодняшнего теста. У нас есть ребята 2003 года рождения, они уже начали подготовку на всякий случай и сейчас тренируются. У нас стоит чёткая задача от руководства — сохранить прописку в РПЛ», — сказал Андреев в эфире телеканала «Матч Премьер».
В настоящий момент шестеро игроков «Оренбурга» заболели коронавирусом.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» получил техническое поражение за пропуск матча с «Краснодаром».