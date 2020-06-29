В «Оренбурге» допускают, что с «Уралом» может сыграть молодёжный состав

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что к матчу 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу с екатеринбургским «Уралом» на всякий случай готовятся игроки 2003 года рождения.

«После несостоявшейся игры с «Краснодаром» мы провели ряд тестов. На основании результатов решим, будем ли играть теми футболистами, у которых отрицательный анализ, или же молодёжным составом. Всё зависит от сегодняшнего теста. У нас есть ребята 2003 года рождения, они уже начали подготовку на всякий случай и сейчас тренируются. У нас стоит чёткая задача от руководства — сохранить прописку в РПЛ», — сказал Андреев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В настоящий момент шестеро игроков «Оренбурга» заболели коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» получил техническое поражение за пропуск матча с «Краснодаром».