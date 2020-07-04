Тедеско: пропускать три мяча от «Тамбова» — очень больно

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды от «Тамбова» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Разочарованы, что не взяли 3 очка. В первом тайме мы контролировали игру, но забили только один гол. Нужно было забивать второй. Над этим нужно работать. Во втором тайме совершили глупую ошибку. Пропустили. Но забили, имели моменты, чтобы забить третий мяч. Но не смогли. И пропустили. Пропускать три от «Тамбова» — очень больно», — передаёт слова Тедеско «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле проиграл «Тамбову» со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что Тедеско на русском языке отказался говорить о судействе матча «Спартак» — «Тамбов».