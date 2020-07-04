Фанаты взобрались на гору, чтобы посмотреть заезды «Формулы-1»

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Несколько болельщиков, несмотря на запрет на посещение автодрома, нашли способ вживую посмотреть квалификацию первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Фанаты взобрались на гору, чтобы посмотреть заезды «Формулы-1»
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Двое фанатов «Формулы-1» забрались на гору, с которой открывается вид на трассу «Ред Булл Ринг», и оттуда наблюдали за субботними заездами. Соответствующее видео попало в трансляцию заездов, а затем было опубликовано в Twitter «Формулы-1».

В связи с пандемией коронавируса Гран-при Австрии проходит без зрителей на автодроме. Предположительно, и другие этапы сезона также пройдут при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель объяснил свой провал в квалификации Гран-при Австрии.

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