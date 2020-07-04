Фанаты взобрались на гору, чтобы посмотреть заезды «Формулы-1»
- @f1
Двое фанатов «Формулы-1» забрались на гору, с которой открывается вид на трассу «Ред Булл Ринг», и оттуда наблюдали за субботними заездами. Соответствующее видео попало в трансляцию заездов, а затем было опубликовано в Twitter «Формулы-1».
Even behind closed doors, you still find a way to watch 🔭— Formula 1 (@F1) July 4, 2020
There are no fans in the world like F1 fans ♥️#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/lK7ox2DdNa
В связи с пандемией коронавируса Гран-при Австрии проходит без зрителей на автодроме. Предположительно, и другие этапы сезона также пройдут при пустых трибунах.
Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель объяснил свой провал в квалификации Гран-при Австрии.