Фанаты взобрались на гору, чтобы посмотреть заезды «Формулы-1»

Несколько болельщиков, несмотря на запрет на посещение автодрома, нашли способ вживую посмотреть квалификацию первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Двое фанатов «Формулы-1» забрались на гору, с которой открывается вид на трассу «Ред Булл Ринг», и оттуда наблюдали за субботними заездами. Соответствующее видео попало в трансляцию заездов, а затем было опубликовано в Twitter «Формулы-1».

Even behind closed doors, you still find a way to watch 🔭



There are no fans in the world like F1 fans ♥️#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/lK7ox2DdNa — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

В связи с пандемией коронавируса Гран-при Австрии проходит без зрителей на автодроме. Предположительно, и другие этапы сезона также пройдут при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель объяснил свой провал в квалификации Гран-при Австрии.