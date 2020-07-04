Феттель объяснил свой провал в квалификации Гран-при Австрии

Немецкий гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал своё выступление в квалификации первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

«Даже после пятницы мне казалось, что мы быстрее, чем выяснилось сегодня. Наши соперники за день прибавили гораздо сильнее, чем мы. В первом сегменте квалификации, да и позже, у меня были определённые проблемы — заметно скользили задние колеса. Со столь заметной избыточной поворачиваемостью мне не было комфортно. Я не был до конца уверен в автомобиле при прохождении поворотов и терял на этом время. Впрочем, обычно гоночный темп у нас заметно лучше квалификационного — поэтому, думаю, в воскресенье мы можем на что-то рассчитывать. По крайней мере, мы должны быть быстрее McLaren и попробовать навязать борьбу Racing Point», — приводит слова Феттеля Motorsport.

Четырёхкратный чемпион мира не сумел пробиться в третий сегмент квалификации на исправной машине впервые с 2015 года. В итоговом протоколе сессии он занял 11-е место.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят назвал не таким уж и плохим своё 13-е место в квалификации в Гран-при Австрии.