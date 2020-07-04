Феттель объяснил свой провал в квалификации Гран-при Австрии

Короткая ссылка
Немецкий гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал своё выступление в квалификации первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Феттель объяснил свой провал в квалификации Гран-при Австрии
  • Reuters

«Даже после пятницы мне казалось, что мы быстрее, чем выяснилось сегодня. Наши соперники за день прибавили гораздо сильнее, чем мы. В первом сегменте квалификации, да и позже, у меня были определённые проблемы — заметно скользили задние колеса. Со столь заметной избыточной поворачиваемостью мне не было комфортно. Я не был до конца уверен в автомобиле при прохождении поворотов и терял на этом время. Впрочем, обычно гоночный темп у нас заметно лучше квалификационного — поэтому, думаю, в воскресенье мы можем на что-то рассчитывать. По крайней мере, мы должны быть быстрее McLaren и попробовать навязать борьбу Racing Point», — приводит слова Феттеля Motorsport.

Четырёхкратный чемпион мира не сумел пробиться в третий сегмент квалификации на исправной машине впервые с 2015 года. В итоговом протоколе сессии он занял 11-е место.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят назвал не таким уж и плохим своё 13-е место в квалификации в Гран-при Австрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить