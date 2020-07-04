Квят о 13-м месте в квалификации в Гран-при Австрии: результат не так уж плох

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

«Квалификация в целом прошла нормально. Хотя, если честно, не могу назвать свои круги идеальными. Я сделал несколько ошибок и потерял на этом какое-то количество времени. Но результат не так уж плох — на фоне того, что обычно машины нашей команды не очень быстры на этой трассе и что пятница была для нас достаточно сложной. Вчера нам пришлось попотеть, чтобы как следует настроить машину, — и сегодня мы, наверное, выжали из неё всё, на что она способна. Конечно, я бы не отказался от возможности скинуть ещё пару десятых — но и сейчас доволен тем, как всё складывается. По крайней мере, мы быстрее, чем были в прошлом году. И стартуем с позиций, которые позволят нам провести хорошую гонку и набрать какие-то очки», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

По итогам квалификации Квят занял 13-е место, уступив времени победителя 1,482 cекунды.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии.