Президент «Урала» рассказал, как отмена матча с «Оренбургом» отразилась на футболистах

Короткая ссылка
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение о влиянии переноса матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» на футболистов.
Президент «Урала» рассказал, как отмена матча с «Оренбургом» отразилась на футболистах
  • РИА Новости

«Ребята переживают за коллег по футбольному цеху. Не было такого, что они радовались из-за того, что получили три очка без игры. Все понимают, что так сложилась ситуация, это может произойти с любой командой. Очень жалко «Оренбург». Думаю, психологически эта ситуация повлияла на наших игроков только в худшую сторону. Они же знают, что там такие же футболисты, как и они сами. Сочувствуем «Оренбургу» и желаем поскорее справиться с этими неприятностями», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

«Оренбург» не получил разрешения от управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение встречи в связи с выявлением положительных результатов тестов на коронавирус в команде. Матч «Оренбург» — «Урал» был запланирован на 1 июля.

Ранее сообщалось, что «Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче 25-го тура РПЛ с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить