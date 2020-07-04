Президент «Урала» рассказал, как отмена матча с «Оренбургом» отразилась на футболистах

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение о влиянии переноса матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» на футболистов.

«Ребята переживают за коллег по футбольному цеху. Не было такого, что они радовались из-за того, что получили три очка без игры. Все понимают, что так сложилась ситуация, это может произойти с любой командой. Очень жалко «Оренбург». Думаю, психологически эта ситуация повлияла на наших игроков только в худшую сторону. Они же знают, что там такие же футболисты, как и они сами. Сочувствуем «Оренбургу» и желаем поскорее справиться с этими неприятностями», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

«Оренбург» не получил разрешения от управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение встречи в связи с выявлением положительных результатов тестов на коронавирус в команде. Матч «Оренбург» — «Урал» был запланирован на 1 июля.

Ранее сообщалось, что «Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче 25-го тура РПЛ с «Уралом».