«Оренбургу» засчитано техническое поражение 0:3 в матче 25-го тура РПЛ с «Уралом»
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«КДК РФС вынес решение о присуждении поражения ФК «Оренбург» со счётом 0:3 и победы ФК «Урал» со счётом 3:0 в связи с необеспечением принимающей стороной надлежащих условий проведения встречи, повлёкшим за собой её срыв», — гласит сообщение пресс-службы РФС.
«Оренбург» не получил разрешения от управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение встречи в связи с выявлением положительных результатов тестов на коронавирус в команде. Матч «Оренбург» — «Урал» был запланирован на 1 июля.
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