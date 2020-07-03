Чемпионат Казахстана по футболу во второй раз приостановлен из-за коронавируса

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Чемпионат Казахстана по футболу временно приостановлен в связи с пандемией коронавируса.
Чемпионат Казахстана по футболу во второй раз приостановлен из-за коронавируса
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает о приостановлении первенства страны по футболу. С 5 июля 2020 года введены ограничительные меры на 14 дней. В числе мер — запрет на проведение спортивных мероприятий. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо ужесточены. Таким образом, проведение матчей первенства Казахстана по футболу приостановлено на 14 дней с возможным продлением», — говорится в сообщении на сайте лиги

Чемпионат Казахстана, приостановленный 15 марта, был возобновлён 1 июля.

Ранее Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за поведение во время пандемии.

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