Роман Ротенберг: Абдулманап Нурмагомедов был настоящим мужчиной

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Потеря достойных людей всегда тяжела. Хабиб, соболезную тебе, твоей семье, это огромная утрата. Твой отец был настоящим мужчиной. Он воспитывал честных и сильных духом, ведь он и сам был таким. Светлая память замечательному человеку и тренеру», — написал Ротенберг в своём Instagram.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее в Федерации спортивной борьбы России отметили роль Абдулманапа Нурмагомедова в успехах женской сборной России.