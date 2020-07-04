Роман Ротенберг: Абдулманап Нурмагомедов был настоящим мужчиной

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Роман Ротенберг: Абдулманап Нурмагомедов был настоящим мужчиной
  • @abdulmanap.nurmagomedov
  • Instagram

«Потеря достойных людей всегда тяжела. Хабиб, соболезную тебе, твоей семье, это огромная утрата. Твой отец был настоящим мужчиной. Он воспитывал честных и сильных духом, ведь он и сам был таким. Светлая память замечательному человеку и тренеру», — написал Ротенберг в своём Instagram.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее в Федерации спортивной борьбы России отметили роль Абдулманапа Нурмагомедова в успехах женской сборной России.

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