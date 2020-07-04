В ФСБР отметили роль Абдулманапа Нурмагомедова в успехах женской сборной России

Заместитель председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Самые искренние слова соболезнования родным, близким, ученикам в связи с безвременным уходом Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Мне довелось познакомиться и общаться с ним в то время, когда он своим опытом, профессионализмом, жизненным успехом и человечностью помогал Омару Муртазалиеву вселить в наших девочек-вольниц уверенность и лидерский дух победительниц», — приводит слова Брюсова пресс-служба ФСБР.

Он подчеркнул, что специалист внёс огромный вклад в успех женской национальной команды.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее сообщалось, что дебютный бой Тагира Уланбекова в UFC отменён из-за смерти отца Нурмагомедова.