В ФСБР отметили роль Абдулманапа Нурмагомедова в успехах женской сборной России
- АГН «Москва»
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«Самые искренние слова соболезнования родным, близким, ученикам в связи с безвременным уходом Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Мне довелось познакомиться и общаться с ним в то время, когда он своим опытом, профессионализмом, жизненным успехом и человечностью помогал Омару Муртазалиеву вселить в наших девочек-вольниц уверенность и лидерский дух победительниц», — приводит слова Брюсова пресс-служба ФСБР.
Он подчеркнул, что специалист внёс огромный вклад в успех женской национальной команды.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.
Ранее сообщалось, что дебютный бой Тагира Уланбекова в UFC отменён из-за смерти отца Нурмагомедова.