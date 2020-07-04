Дебютный бой Уланбекова в UFC отменён из-за смерти отца Нурмагомедова
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду канадского бойца Малкольма Гордона, который заменит Уланбекова.
Схватка Уланбекова и Доскальчука должна была состояться 19 июля. Для россиянина этот бой должен был стать первым в UFC.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.
Ранее Хорхе Масвидаль выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца.