Масвидаль выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца
- @abdulmanap.nurmagomedov
«Сочувствую по поводу твоей утраты, Хабиб. Не могу представить, через что ты проходишь. Пусть он покоится с миром», — написал Масвидаль в своём Twitter.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.
Ранее владелец «Спартака» прокомментировал смерть отца Нурмагомедова.