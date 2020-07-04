Масвидаль выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца

Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль выразил соболезнования чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Сочувствую по поводу твоей утраты, Хабиб. Не могу представить, через что ты проходишь. Пусть он покоится с миром», — написал Масвидаль в своём Twitter.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее владелец «Спартака» прокомментировал смерть отца Нурмагомедова.