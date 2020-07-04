Владелец «Спартака» прокомментировал смерть отца Нурмагомедова

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Ушёл из жизни Абдулманап Нурмагомедов, давний болельщик «Спартака» и великий тренер, благодаря которому вся страна и я в том числе полюбили смешанные единоборства», — приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака».

Он отметил, что восторгался тренерским талантом специалиста и считает, что Абдулманап Нурмагомедов являлся примером того, как один человек смог сделать лучше мир вокруг себя.

«В этот трагический момент хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым. Двери «Спартака» для вас открыты, вы не одни», — добавил Федун.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее депутат Ирина Роднина выразила мнение, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком.