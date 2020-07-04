Фазель заявил, что IIHF поддержит Россию в споре WADA и РУСАДА

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что организация выступит в поддержку России в разбирательствах по делу о споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Неправильно наказывать Федерацию хоккея России в этом споре. Мы выступаем против коллективных санкций. Например, на Олимпиаде в Сочи мужская сборная России по хоккею не была вовлечена в допинг-скандал. И всё же она была наказана на Играх-2018 в Южной Корее» — приводит слова Фазеля Yle.

Он отметил, что отстранение России от международного спорта негативно отразится и на IIHF.

«Запрет навредит организаторам. Нужно найти ответственных за нарушения и наказать их, а не тех, кто точно не был замешан в скандале в Сочи. Это хорошая причина для того, чтобы защищать ФХР», — добавил глава IIHF.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее в CAS объяснили перенос на ноябрь слушаний дела РУСАДА и WADA.