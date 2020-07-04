Тренер «Барселоны» прокомментировал слухи об уходе Месси

Главный тренер испанской «Барселоны» Кике Сетьен отреагировал на слухи об уходе нападающего команды Лионеля Месси.

«Не собираюсь говорить на эту тему. Лионель не говорил мне ничего об этом, больше мне нечего сказать. Я вижу Месси на тренировках каждый день, он в порядке. Все остальные разговоры — спекуляция. Давайте говорить только по делу», — цитирует Сетьена AS.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси десять раз выигрывал вместе с командой чемпионат Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь — Суперкубок страны, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Месси может перейти в «Манчестер Сити».