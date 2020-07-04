Тренер «Барселоны» прокомментировал слухи об уходе Месси
- Reuters
«Не собираюсь говорить на эту тему. Лионель не говорил мне ничего об этом, больше мне нечего сказать. Я вижу Месси на тренировках каждый день, он в порядке. Все остальные разговоры — спекуляция. Давайте говорить только по делу», — цитирует Сетьена AS.
Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси десять раз выигрывал вместе с командой чемпионат Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь — Суперкубок страны, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что Месси может перейти в «Манчестер Сити».