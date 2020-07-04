Тренер «Барселоны» прокомментировал слухи об уходе Месси

Короткая ссылка
Главный тренер испанской «Барселоны» Кике Сетьен отреагировал на слухи об уходе нападающего команды Лионеля Месси.
Тренер «Барселоны» прокомментировал слухи об уходе Месси
  • Reuters

«Не собираюсь говорить на эту тему. Лионель не говорил мне ничего об этом, больше мне нечего сказать. Я вижу Месси на тренировках каждый день, он в порядке. Все остальные разговоры — спекуляция. Давайте говорить только по делу», — цитирует Сетьена AS

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси десять раз выигрывал вместе с командой чемпионат Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь — Суперкубок страны, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Месси может перейти в «Манчестер Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить