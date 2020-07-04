Гендиректор «Ротора» опроверг слухи об отказе клуба участвовать в РПЛ
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«Эта информация — фейк. Всё хорошо, мы готовимся к сезону. Сейчас мы готовимся в Волгограде, скоро поедем на сбор в Кисловодск. Там мы планируем сыграть четыре матча, сегодня у нас состоится игра с астраханским «Волгарем», — цитирует Рекечинского ТАСС.
По итогам сезона Футбольной национальной лиги, которая была досрочно завершена из-за коронавируса, «Ротор» занял первое место и завоевал путёвку в РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Ротор» откажется от участия в РПЛ.