Гендиректор «Ротора» опроверг слухи об отказе клуба участвовать в РПЛ

Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский опроверг информацию о намерении клуба отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Эта информация — фейк. Всё хорошо, мы готовимся к сезону. Сейчас мы готовимся в Волгограде, скоро поедем на сбор в Кисловодск. Там мы планируем сыграть четыре матча, сегодня у нас состоится игра с астраханским «Волгарем», — цитирует Рекечинского ТАСС.

По итогам сезона Футбольной национальной лиги, которая была досрочно завершена из-за коронавируса, «Ротор» занял первое место и завоевал путёвку в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ротор» откажется от участия в РПЛ.