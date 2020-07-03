Источник: «Ротор» откажется от участия в РПЛ

Волгоградский «Ротор» может отказаться от участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщает издание «Аргументы недели», волгоградцы, занявшие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) первое место по итогам сезона, собираются отказаться от участия в РПЛ в следующем сезоне.

Причина связана с финансовым положением клуба. Если это произойдёт, а также «Химки» подтвердят своё нежелание покидать ФНЛ, по итогам сезона из РПЛ никто не вылетит.

Ранее сообщалось, что «Оренбургу» засчитано техническое поражение 0:3 в матче 25-го тура РПЛ с «Уралом».