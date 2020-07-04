Антон Миранчук — о Смолове в «Сельте»: видно, что он старается

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказал мнение о выступлении Фёдора Смолова за испанскую «Сельту» на правах аренды.
Антон Миранчук — о Смолове в «Сельте»: видно, что он старается
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Федя — молодец, на самом деле! Видно, что старается и уже влился в коллектив. Пускай продолжает. Там — футбол, всё супер. Туда стремиться надо. Считаю, что он правильно сделал. Тем более он сам говорил, что всегда хотел попробовать. И когда такой шанс выпал, почему бы не поехать? Я его полностью поддерживаю», — приводит слова Миранчука Sport24.

30-летний Смолов после перехода на правах аренды в «Сельту» в январе сыграл в 12 матчах и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее «Сельта» подтвердила продление аренды Смолова до фактического завершения сезона в Примере.

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