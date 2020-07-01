«Сельта» подтвердила продление аренды Смолова до фактического завершение сезона в Примере
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Как сообщается на сайте клуба, Смолов продлил контракт до конца сезона испанской Примеры. Помимо него, аналогичным образом «Сельта» продлила соглашение ещё с семью игроками.
Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл 12 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».
Ранее «Сельта» со Смоловым разгромно проиграла «Мальорке» в Примере.