«Сельта» подтвердила продление аренды Смолова до фактического завершение сезона в Примере

Испанский футбольный клуб «Сельта» объявила о продлении арендного соглашения с российским нападающим московского «Локомотива» Фёдором Смолова.

Как сообщается на сайте клуба, Смолов продлил контракт до конца сезона испанской Примеры. Помимо него, аналогичным образом «Сельта» продлила соглашение ещё с семью игроками.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл 12 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее «Сельта» со Смоловым разгромно проиграла «Мальорке» в Примере.