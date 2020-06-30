«Сельта» со Смоловым разгромно проиграла «Мальорке» в Примере

«Сельта» потерпела поражение от «Мальорки» в матче 33-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Пальма-де-Мальорке, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Мальорке» принесли голы Анте Будимира, оформившего дубль, а также Кучо Эрнандеса, Алехандро Посо и Сальвы Севаильи.

«Сельта» ответила голом Яго Аспаса с пенальти. Российский форвард Фёдор Смолов вышел на поле на старте второго тайма, но не отличился результативными действиями.

«Сельта» с 34 очками осталась на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» с 29 очками — 18-я.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить Кике Сетьена, если команда проиграет в любом из ближайших двух матчей.