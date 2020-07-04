В оперштабе РПЛ отреагировали на слухи о коронавирусе в «Арсенале»

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В оперативном штабе Российской премьер-лиги (РПЛ) заявили, что ни один из представителей тульского футбольного клуба «Арсенал» не сдавал положительного теста на коронавирус.
В оперштабе РПЛ отреагировали на слухи о коронавирусе в «Арсенале»
  • РИА Новости

«Оперативный штаб в ежедневном режиме получает информацию о проведённых тестах и количестве заболевших от всех клубов. Накануне мы дополнительно запросили у «Арсенала» данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей. На основании полученного ответа мы подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура РПЛ, здоровы и никто из них не сдавал положительного теста на коронавирус», — говорится в сообщении на сайте РПЛ.

Отмечается, что «Арсенал» в штатном режиме готовится к матчу 26-го тура РПЛ с «Динамо», который должен состояться 4 июля в Москве.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» ожидают ответа «Рубина» по поводу переноса матча.

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