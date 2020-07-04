В «Оренбурге» ожидают ответа «Рубина» по поводу переноса матча

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Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин рассказал о возможном переносе матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
В «Оренбурге» ожидают ответа «Рубина» по поводу переноса матча
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«Мы направили письмо в «Рубин» и ждём ответа. Давайте не будем гадать, что будет. Когда получим его, будем думать — когда играть и с кем играть. Есть открытый факт — мы отправили письмо и ждём ответа. Пока на этом всё», — цитирует Столыпина РИА Новости.

Матч с «Рубином» должен пройти 5 июля в Казани.

До этого в «Оренбурге» произошла вспышка коронавируса, из-за чего команда не смогла сыграть с «Краснодаром» и «Уралом».

Ранее сообщалось, что «Оренбургу» засчитано техническое поражение 0:3 в матче 25-го тура РПЛ с «Уралом».

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