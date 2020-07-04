Гол 17-летнего игрока «Ростова» в матче с «Сочи» признан лучшим в РПЛ в июне

Короткая ссылка
Гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в матче 23-го тура с «Сочи» признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам июня.
Гол 17-летнего игрока «Ростова» в матче с «Сочи» признан лучшим в РПЛ в июне
  • Роман Романов (справа) / © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В той игре в составе «Ростова» на поле вышли выпускники академии клуба. «Сочи» одержал разгромную победу со счётом 10:1.

За гол Романова проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером июня в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить