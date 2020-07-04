Гол 17-летнего игрока «Ростова» в матче с «Сочи» признан лучшим в РПЛ в июне

📢 Лучшим в июне стал гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в ворота «Сочи»!



📊 За него проголосовали болельщики и эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. РПЛ отдала свой голос за гол Эрика Бикфалви.#ЛучшийГолМесяца#ТинькоффРПЛpic.twitter.com/mSZdlwEMNw