Гол 17-летнего игрока «Ростова» в матче с «Сочи» признан лучшим в РПЛ в июне
- Роман Романов (справа) / © Артур Лебедев
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
В той игре в составе «Ростова» на поле вышли выпускники академии клуба. «Сочи» одержал разгромную победу со счётом 10:1.
За гол Романова проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером июня в РПЛ.
📢 Лучшим в июне стал гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в ворота «Сочи»!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020
📊 За него проголосовали болельщики и эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. РПЛ отдала свой голос за гол Эрика Бикфалви.#ЛучшийГолМесяца#ТинькоффРПЛpic.twitter.com/mSZdlwEMNw