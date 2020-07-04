Семак признан лучшим тренером июня в РПЛ

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак признан лучшим наставником по итогам минувшего месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Под руководством Семака в июне «Зенит» разгромил ЦСКА (4:0), обыграл «Крылья Советов» (2:1) и победил «Тамбов» (2:1).

За Семака проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали свой голос тренеру «Ахмата» Игорю Шалимову.

Ранее РПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту месяца.