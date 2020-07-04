Семак признан лучшим тренером июня в РПЛ
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Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Под руководством Семака в июне «Зенит» разгромил ЦСКА (4:0), обыграл «Крылья Советов» (2:1) и победил «Тамбов» (2:1).
За Семака проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали свой голос тренеру «Ахмата» Игорю Шалимову.
Ранее РПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту месяца.
📢 Сергей Семак — лучший тренер июня!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020
📊 За главного тренера «Зенита» проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Игоря Шалимова.#ТренерМесяца#ТинькоффРПЛ#РПЛтопчикpic.twitter.com/uHq4P0QONI