Семак признан лучшим тренером июня в РПЛ

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Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак признан лучшим наставником по итогам минувшего месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Семак признан лучшим тренером июня в РПЛ
  • © REUTERS/Rafael Marchante

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Под руководством Семака в июне «Зенит» разгромил ЦСКА (4:0), обыграл «Крылья Советов» (2:1) и победил «Тамбов» (2:1).

За Семака проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали свой голос тренеру «Ахмата» Игорю Шалимову.

Ранее РПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту месяца.

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