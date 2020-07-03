РПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту месяца

Российская премьер-лига (РПЛ) огласила список претендентов на звание лучшего игрока месяца по итогам июня.

Как сообщает пресс-служба лиги, на награду претендуют форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба (три матча, два гола, одна результативная передача), хавбек московского «Локомотива» Алексей Миранчук (три игры, четыре мяча), нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко (три встречи, три гола), полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков (три матча, два мяча, одна голевая передача) и голкипер «Уфы» Александр Беленов (три матча, два из которых — на ноль, один пропущенный мяч).

Лучший игрок месяца определится по итогам голосования болельщиков, а также экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Ранее РПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру месяца.