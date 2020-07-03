РПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру месяца

Российская премьер-лига (РПЛ) огласила список претендентов на звание лучшего тренера по итогам июня.

Как сообщает пресс-служба лиги, на награду претендуют главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак (три победы в трёх матчах), наставник московского «Локомотива» Марко Николич (две победы и одна ничья), тренер «Ростова» Валерий Карпин (одна ничья и одна победа в двух матчах), Вадим Евсеев из «Уфы» (одна победа и две ничьи в трёх матчах) и главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов (две победы и одна ничья в трёх матчах).

Лучший тренер месяца определится по итогам голосования болельщиков, а также экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой о переносе матча 26-го тура РПЛ.