Врач Марадоны рассказал о проблемах бывшего футболиста с алкоголем
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«Он давно принимает рецептурные анксиолитики. Это лечение, которое мы продолжаем, потому что некоторые лекарства нельзя просто так убирать», — цитирует врача Infobae.
Он отметил, что резкий отказ от лекарств может привести к проблемам.
«Диего полностью очищен от кокаина, но иногда он чрезмерно употребляет алкоголь. Этот карантин и семейные проблемы ужасны для него», — заявил Луке.
Марадона известен по выступлениям за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз», а также за сборную Аргентины, с которой он становился чемпионом мира в 1986 году.
Ранее сообщалось, что Марадона может возглавить сборную Испании по футболу.