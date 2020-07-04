Врач Марадоны рассказал о проблемах бывшего футболиста с алкоголем

Леопольдо Луке, врач легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, рассказал о здоровье бывшего игрока.

«Он давно принимает рецептурные анксиолитики. Это лечение, которое мы продолжаем, потому что некоторые лекарства нельзя просто так убирать», — цитирует врача Infobae.

Он отметил, что резкий отказ от лекарств может привести к проблемам.

«Диего полностью очищен от кокаина, но иногда он чрезмерно употребляет алкоголь. Этот карантин и семейные проблемы ужасны для него», — заявил Луке.

Марадона известен по выступлениям за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз», а также за сборную Аргентины, с которой он становился чемпионом мира в 1986 году.

Ранее сообщалось, что Марадона может возглавить сборную Испании по футболу.