СМИ: Марадона может возглавить сборную Испании по футболу
- Reuters
Как сообщает Marca, это возможно, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании (RFEF), так как Торрес уже достиг предварительной договорённости со специалистом.
Отмечается, что в случае назначения Марадона перед национальной командой будет стоять задача выхода в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Луис Энрике возглавляет сборную Испании с лета 2018 года.
Ранее сообщалось, что Роналдиньо может возобновить карьеру в команде Марадоны.