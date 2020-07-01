СМИ: Марадона может возглавить сборную Испании по футболу

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который ныне является главным тренером «Химнасии и Эсгримы», может сменить Луиса Энрике на посту наставника сборной Испании.

Как сообщает Marca, это возможно, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании (RFEF), так как Торрес уже достиг предварительной договорённости со специалистом.

Отмечается, что в случае назначения Марадона перед национальной командой будет стоять задача выхода в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Луис Энрике возглавляет сборную Испании с лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо может возобновить карьеру в команде Марадоны.