СМИ: Марадона может возглавить сборную Испании по футболу

Короткая ссылка
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который ныне является главным тренером «Химнасии и Эсгримы», может сменить Луиса Энрике на посту наставника сборной Испании.
СМИ: Марадона может возглавить сборную Испании по футболу
  • Reuters

Как сообщает Marca, это возможно, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании (RFEF), так как Торрес уже достиг предварительной договорённости со специалистом.

Отмечается, что в случае назначения Марадона перед национальной командой будет стоять задача выхода в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Луис Энрике возглавляет сборную Испании с лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо может возобновить карьеру в команде Марадоны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить