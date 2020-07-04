Хабиб Нурмагомедов с телом отца вылетел в Дагестан

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Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о том, как пройдут похороны Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Хабиб Нурмагомедов с телом отца вылетел в Дагестан
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Я ночью вылечу в Дагестан, поеду в родное село Абдулманапа. Тяжело сказать, успею я на похороны или нет. У нас по традиции хоронят быстро. Хабиб с телом отца уже вылетел в Дагестан. Потому к моменту, когда я там окажусь, может быть, Абдулманапа уже похоронят», — цитирует Камила Гаджиева Sports.ru.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Ранее Багаутинов заявил, что Абдулманап Нурмагомедов прожил яркую и полезную жизнь.

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