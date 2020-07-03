Багаутинов: Абдулманап Нурмагомедов прожил яркую и полезную жизнь

Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинов считает, что со смертью известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова Россия и Республика Дагестан потеряли очень многое.

«Знал дядю Абдулманапа ещё с начала своей карьеры, считал за своего старшего. Он также тепло, по-отечески ко мне относился. Потому новость о том, что его не стало, воспринял особенно тяжело и с болью. Понятно, что мы возвращаемся к Богу, но человеческий фактор не уберёшь. В его лице многое потеряли и наша республика, и в целом страна. Абдулманап прожил яркую и полезную жизнь. Оставил хороший след, добрую память и был для всех нас достойным примером», — написал в Instagram Багаутинов.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в Москве. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Ранее глава UFC отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.