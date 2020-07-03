Боец UFC Ян выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Пусть земля будет пухом», — написал Ян в своём аккаунте в Instagram.

25 апреля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в Москву. 13 мая поступило сообщение, что Абдулманап в коме. Нурмагомедов был заслуженным тренером России, старшим тренером сборной Республики Дагестан по боевому самбо.

Ранее сообщалось, что Ян номинирован на премию World MMA Awards.