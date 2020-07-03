Боец UFC Ян выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова
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- РИА Новости
«Пусть земля будет пухом», — написал Ян в своём аккаунте в Instagram.
25 апреля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в Москву. 13 мая поступило сообщение, что Абдулманап в коме. Нурмагомедов был заслуженным тренером России, старшим тренером сборной Республики Дагестан по боевому самбо.
Ранее сообщалось, что Ян номинирован на премию World MMA Awards.