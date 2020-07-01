Ян номинирован на премию World MMA Awards

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Российский боец UFC, претендент на чемпионский пояс организации в легчайшем весе Пётр Ян номинирован на премию World MMA Awards.
Ян номинирован на премию World MMA Awards
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба премии, Ян попал в номинацию «Прорыв года», где его конкурентами стали действующие чемпионы UFC Александр Волкановский и Вейли Чжан, а также Хорхе Масвидаль и Гильберт Бёрнс.

Премия World MMA Awards была учреждена в 2008 году журналом Fighters Only. Победители всех 22 номинаций определяются голосованием болельщиков.

В следующем поединке, который пройдёт 11 июля на бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251, россиянин встретится с бразильцем Жозе Алдо. На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее сообщалось, что глава UFC показал, как проходит подготовка бойцовского острова в Абу-Даби.

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