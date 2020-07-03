Билялетдинов прокомментировал итоговое распределение мест в чемпионате России по хоккею

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Хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов прокомментировал решение Федерации хоккея России (ФХР) объявить московский ЦСКА чемпионом страны в сезоне-2019/20, который не был завершён из-за коронавируса.
Билялетдинов прокомментировал итоговое распределение мест в чемпионате России по хоккею
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Второе место разделили петербургский СКА и казанский «Ак Барс», третье место заняло московское «Динамо».

Билялетдинов назвал принятое решение «справедливым и логичным». Он также считает, что «такое решение давно напрашивалось».

«ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, а потому армейцы по праву чемпионы страны. СКА и «Ак Барс» имеют практически одинаковые показатели, равенство у них и в личных встречах. Поэтому вполне естественно, что серебро отдано этим командам, а ещё одним призёром является «Динамо». Такой выбор отвечает всем критериям — и думаю, что ни у кого никаких споров и разногласий не может быть», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент ФХР Владислав Третьяк объяснил присуждение ЦСКА титула чемпиона России по хоккею.

 

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