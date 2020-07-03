Третьяк объяснил присуждение ЦСКА титула чемпиона России по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал итоговое распределение мест в чемпионате страны в сезоне-2019/20.

Титул был присужден ЦСКА. Армейский клуб выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Западной конференции, после чего розыгрыш Кубка Гагарина приостановили из-за пандемии коронавируса. Вице-чемпионами стали казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, бронзовым призёром — московское «Динамо».

«Мы проработали различные варианты распределения мест в чемпионате России сезона-2019/20 и выбрали единственный. Он отвечает всем критериям спортивной справедливости и учитывает все особенности прошедшего незавершённого сезона. В его расчёт берется не только регулярный чемпионат, но и главная часть сезона — плей-офф. И, хоть он и не был доведен до конца, именно в матчах на вылет клубы наиболее полно показывают свой потенциал», — приводит слова Третьяка РИА Новости.

Глава ФХР также отметил, что сезон-2019/20 не войдёт в историю российского хоккея как потерянный, поскольку «хоккеисты бились почти весь сезон, отдавали все силы на льду, болельщики переживали за свои команды, клубы популяризировали хоккей».

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