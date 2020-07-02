Хоккеист Анисин рассказал свою версию ДТП в Тверской области

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Российский хоккеист Михаил Анисин, попавший в ДТП в Тверской области, опроверг информацию о том, что незадолго до аварии он покупал алкоголь в магазине посёлка Козлово.
Хоккеист Анисин рассказал свою версию ДТП в Тверской области
  • РИА Новости

Об этом ранее сообщалось со ссылкой на местных жителей. В СМИ также писали о том, что спортсмен скрылся с места происшествия. Сам факт аварии Анисин подтвердил.

«Я был совершенно трезвым и никуда не сбегал с места происшествия. Пошёл дождь, я чуть разогнался, и меня вынесло с дороги. Помял столб, машина не могла ехать, вызвал друзей, и её отбуксировали в сервис. Никакого криминала не было», — приводит слова игрока ташкентского «Хумо» «СЭ».

Ранее сообщалось, что автомобиль хоккеиста Анисина снёс столб электропередачи.

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