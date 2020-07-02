Источник: автомобиль хоккеиста Анисина снёс столб электропередачи, водитель скрылся с места аварии

Автомобиль марки Mercedes российского хоккеиста Михаила Анисина снёс столб электропередачи в Тверской области, после чего водитель скрылся с места аварии.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, в багажнике транспортного средства остались хоккейные клюшки.

Отмечается, что жители посёлка Козлово, где произошло ДТП, видели, как Анисин покупал в магазине алкоголь до инцидента. Когда полицейские пришли домой к его семье, родные спортсмена заявили, что не знают, кто был за рулём машины, а сам хоккеист уехал в Москву.

Анисин является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе «Динамо».

Ранее сообщалось, что бывший пилот «Формулы-1» Алессандро Дзанарди перенёс вторую операцию после ДТП.