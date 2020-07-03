Харитонов назвал большим горем новость о смерти отца Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я очень уважал Абдулманапа, передаю свои самые искренние соболезнования. Человек оставил после себя след, о котором знают все. Это его ученики, это сын, который многого добился и стал чемпионом UFC. Человек прожил достойную жизнь, и с моей стороны только уважение ему», — цитирует спортсмена Sport24.

Он также порассуждал о возможной отмене следующего боя Хабиба Нурмагомедова, отметив, что потеря отца отразится на подготовке. По этой причине он посоветовал чемпиону UFC отменить ближайший поединок.

«Абдулманапа знали и уважали. Многие его ученики ездили по миру и передавали свои знания и умения. В любом случае это большое горе и утрата для всех», — сказал Харитонов.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.

Ранее Олег Тактаров прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова.