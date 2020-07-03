Тактаров о смерти отца Нурмагомедова: огромная потеря для всех нас

Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Мне сложно говорить, я узнал об этом только от вас. Это огромная потеря для всех нас, для сына в первую очередь, что там говорить», — цитирует Тактарова Sport24.

По его словам, Нурмагомедов-старший был интересным человеком, с которым было увлекательно общаться.

«У меня нет слов, вроде недавно говорили, что у него здоровье нормализовалось, а тут такая новость. Трудно подбирать слова в такой момент, но это жизнь, все мы там будем. Выражаю глубокие соболезнование всем родным и близким семье Абудулманапа», — сказал Тактаров.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

Ранее экс-боксёр Константин Цзю признался, что его шокировала новость о смерти отца Нурмагомедова.