Цзю признался, что его шокировала новость о смерти отца Нурмагомедова
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«Я в шоке! Нет слов! Грустно, когда уходят хорошие люди… Соболезнования семье и близким», — цитирует Цзю Sport24.
3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.
В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.
Ранее комментатор Рамазан Рабаданов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова.