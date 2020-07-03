Цзю признался, что его шокировала новость о смерти отца Нурмагомедова

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я в шоке! Нет слов! Грустно, когда уходят хорошие люди… Соболезнования семье и близким», — цитирует Цзю Sport24.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.

Ранее комментатор Рамазан Рабаданов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова.