Комментатор Рабаданов отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

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Рамазан Рабаданов, известный комментатор и друг Абдулманапа Нурмагомедова, прокомментировал смерть тренера и отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Комментатор Рабаданов отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозге. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжёлая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали всё, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжёлое положение было», — цитирует Рабаданова «Чемпионат».

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.

Ранее журналист Василий Уткин выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова.

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