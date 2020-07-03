Комментатор Рабаданов отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
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- РИА Новости
«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозге. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжёлая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали всё, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжёлое положение было», — цитирует Рабаданова «Чемпионат».
3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.
В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.
Ранее журналист Василий Уткин выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова.