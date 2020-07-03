СМИ назвали экс-наставника «Анжи» Адиева главным кандидатом на пост тренера «Арсенала»

Главный тренер «Чайки» из села Песчанокопское Магомед Адиев, который известен по работе с махачкалинским «Анжи», может возглавить тульский «Арсенал» по окончании сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Адиев является главным кандидатом на пост наставника туляков. Отмечается, что его шансы на назначение выше, чем у бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина и экс-наставника «Ахмата» Рашида Рахимова.

У Адиева также есть договорённость с «Чайкой», что они могут расторгнуть контракт, если его пригласит на работу один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

После поражения «Арсенала» от «Ахмата» (1:3) в матче 25-го тура РПЛ главный тренер «канониров» Игорь Черевченко был отправлен в отставку. «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Сёмин отреагировал на информацию о переговорах с тульским «Арсеналом».