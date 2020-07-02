Сёмин отреагировал на информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»
Сёмин отреагировал на информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»
  • Reuters

«Ничего об этом не знаю. Спасибо!» — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Прошлый тренер «Арсенала» Игорь Черевченко ушёл из клуба после поражения от «Ахмата» (1:3) в 25-м туре РПЛ.

Ранее в тульском «Арсенале» прокомментировали отставку Черевченко с поста главного тренера.

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