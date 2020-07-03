Порье заявил, что будет болеть за Гэтжи в бою с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье признался, что будет болеть за соотечественника Джастина Гэтжи в бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Считаю, мне будет проще получить титульный бой, если Джастин победит Хабиба. В этом случае я наверняка буду биться с ним за пояс — я пока последний, кто его избил. Знаю, что он тоже хочет этого поединка», — приводит слова Порье ESPN.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA. Бой с Гэтжи должен состояться в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов 4 июля проведёт пресс-конференцию в режиме онлайн.