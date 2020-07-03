Нурмагомедов 4 июля проведёт пресс-конференцию в режиме онлайн

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов 4 июля проведёт пресс-конференцию в онлайн-режиме.
Нурмагомедов 4 июля проведёт пресс-конференцию в режиме онлайн
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

Пресс-конференция, на которой спортсмен поделится планами своей команды и ответит на вопросы журналистов, пройдёт на платформе пресс-центра МИА «Россия сегодня». Начало запланировано на 12:00 мск. 

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA. Следующим соперником Нурмагомедова должен стать американец Джастин Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов показал фрагмент своей боксёрской тренировки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить