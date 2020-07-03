Нурмагомедов 4 июля проведёт пресс-конференцию в режиме онлайн

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов 4 июля проведёт пресс-конференцию в онлайн-режиме.

Пресс-конференция, на которой спортсмен поделится планами своей команды и ответит на вопросы журналистов, пройдёт на платформе пресс-центра МИА «Россия сегодня». Начало запланировано на 12:00 мск.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA. Следующим соперником Нурмагомедова должен стать американец Джастин Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов показал фрагмент своей боксёрской тренировки.