Балахничёв: World Athletics хорошо жить за счёт России

Экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал ситуацию вокруг организации.

«Не надо было вообще платить World Athletics с самого начала. Ведь World Athletics по своей конституции должна оказывать содействие. А сейчас эта организация решила сделать из России дойную корову. Надо договориться, что, если мы заплатим $5 млн, на этом всё заканчивается, подписать соглашение, что этот платёж последний, и на этом всё, останавливаться. Один раз нас обманули. Где гарантии, что нас снова не обманут?» — цитирует Балахничёва РИА Новости.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала ВФЛА в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. Российская федерация была обязана выплатить $5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине отечественные легкоатлеты могут быть не допущены к международным соревнованиям.

Ранее Мария Ласицкене допустила уход из сборной России из-за ситуации вокруг ВФЛА.