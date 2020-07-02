Медведев рассказал о штрафе в отношении Азмуна

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о санкциях в отношении форварда команды Сердара Азмуна.
Медведев рассказал о штрафе в отношении Азмуна
  • РИА Новости

«Спортивных санкций не последовало — Азмун выходил в основном составе и играл. Но он наказан рублём. Санкция очень серьёзная. Сумму мы не разглашаем», — цитирует «Спорт-Экспресс» Медведева. 

Накануне вылета в Нижний Новгород на матч 25-го тура с «Тамбовом» (2:1) иранец был замечен с Миланой Тюльпановой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Также Азмун нарушил регламент РПЛ и рекомендации Роспотребнадзора, встретившись перед игрой с «Крыльями Советов» с иракским полузащитником Сафаа Хади.

Ранее сообщалось, что Карасёв будет судить матч «Краснодар» — «Зенит» в 26-м туре РПЛ.

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