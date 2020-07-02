Экс-легионер «Ростова» принёс «Спарте» победу в финале Кубка Чехии

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Пражская «Спарта» завоевала Кубок Чехии по футболу.

В финальном матче столичный клуб победил «Слован» из Либереца (2:1), который открыл счёт, но не смог удержать преимущество.

В середине второго тайма пражане забили два мяча за семь минут. Решающий гол провёл с пенальти бывший полузащитник «Ростова» Гелор Канга. «Слован» доигрывал матч в меньшинстве.

«Спарта» выиграла Кубок страны в седьмой раз.

В чемпионате Чехии «Спарта» занимает третье место, а «Слован» — четвёртое.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко принёс «Вест Хэму» победу над «Челси» в 32-м туре АПЛ.

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