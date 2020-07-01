УЕФА направит национальным федерациям €775,5 млн для борьбы с последствиями пандемии
- Reuters
Как сообщает пресс-служба УЕФА, данная сумма будет распределена между национальными ассоциациями в течение следующих четырёх лет.
Отмечается, что выплаты пройдут в рамках программы помощи HatTrick, которая была запущена после Евро-2004 и изначально предназначалась для покрытия операционных расходов и целевого развития конкретных областей футбола. Теперь УЕФА разрешит ассоциациями самим определять, на решение каких проблем будут использованы эти средства.
Ранее в УЕФА отреагировали на вспышку коронавируса в Португалии.