УЕФА отреагировал на вспышку коронавируса в Португалии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал информацию о новой вспышке COVID-19 в Португалии, где планировалось доиграть Лигу чемпионов.

«Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Португалии Антонио Косту за его преданность этому проекту и работу, которую он проводит вместе с Федерацией футбола Португалии, чтобы обеспечить проведение в Португалии успешного турнира. Я уверен, что при постоянном сотрудничестве всех заинтересованных сторон мы положительно завершим сезон в Лиссабоне. Нет необходимости в плане Б», — цитирует Чеферина Daily Mail.

Лига чемпионов должна быть доиграна в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Встречи будут проходить в одноматчевом формате.

Ранее Хирн заявил, что бой Поветкина перенесли на 22 августа из-за Лиги чемпионов.