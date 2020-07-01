УЕФА отреагировал на вспышку коронавируса в Португалии

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал информацию о новой вспышке COVID-19 в Португалии, где планировалось доиграть Лигу чемпионов.
УЕФА отреагировал на вспышку коронавируса в Португалии
  • Reuters

«Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Португалии Антонио Косту за его преданность этому проекту и работу, которую он проводит вместе с Федерацией футбола Португалии, чтобы обеспечить проведение в Португалии успешного турнира. Я уверен, что при постоянном сотрудничестве всех заинтересованных сторон мы положительно завершим сезон в Лиссабоне. Нет необходимости в плане Б», — цитирует Чеферина Daily Mail

Лига чемпионов должна быть доиграна в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Встречи будут проходить в одноматчевом формате. 

Ранее Хирн заявил, что бой Поветкина перенесли на 22 августа из-за Лиги чемпионов.

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