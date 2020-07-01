Квят о возобновлении сезона «Формулы-1»: будет немного странно видеть пустые трибуны

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Российский гонщик команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят поделился ожиданиями от старта сезона, который был перенесён из-за пандемии коронавируса.
Квят о возобновлении сезона «Формулы-1»: будет немного странно видеть пустые трибуны
  • @kvyatofficial
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«Есть одна вещь, к которой нам придётся привыкать с началом сезона: отсутствие болельщиков. Будет немного странно видеть пустые трибуны, ведь болельщики являются очень важным аспектом любого спорта. Нам будет не хватать их», — написал Квят в своём Twitter.

Старт сезона 2020 года был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Предполагается, что из-за эпидемиологической обстановки большая часть гонок пройдёт при пустых трибунах. Первый этап планируется провести в Австрии 3—5 июля. 

Ранее сообщалось, что в Mercedes изменили раскраску болидов ради борьбы с расизмом.

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